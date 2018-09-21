«Заряженные» модели BMW, Mercedes и Porsche сравнили в гонке по прямой

В Top Gear решили на прямой проверить «заряженные» немецкие модели премиального сегмента. На старт выехал седан BMW M5, Mercedes-AMG E63 S и Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.

У все этих моделей установлены моторы мощностью свыше 600 л.с., но самым мощным считается Panamera.

Ее гибридная силовая установка выдает 680 л.с. и 850 Нм крутящего момента. В баварском седане отдача ДВС составляет 600 л.с. и 750 НМ.

А вот «заряженный» Mercedes генерирует 612 л.с. и 850 Нм. Все эти модели имеют почти одинаковый разгон до первой «сотни», но первой у финиша оказалась «Эмка».

