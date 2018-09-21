Российский рынок новых автобусов упал на 26% по итогам августа

В прошлом месяце продажи новых автобусов на российском рынке сократились на 26%. Объёмы продажи автобусов в августе составили 842 ед.

Отрицательная динамика наблюдается уже второй месяц подряд, отмечают аналитики агентства «Автостат».

Чаще всего на рынке продаются автобусы ПАЗ, которые занимают по итогам августа долю продаж в 70% или 610 проданных экземпляров.

Рост в 85% показали продажи автобусов Volgabus, которых было реализовано в количестве 50 штук.

Также на российском рынке было продано 44 автобуса НЕФАЗ, что на 24% хуже.

В первой пятерке самых востребованных автобусов оказались Yutong и КАВЗ. Их объёмы продаж составили 34 и 28 штук.