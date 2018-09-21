В компании Toyota решили возродить еще одно купе, причем этот вопрос стали прорабатывать после того как был отмечен повышенный интерес к новому поколению Supra.
Toyota планирует возродить еще одно купе — Toyota Celica
21.09.2018 21:05
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Toyota Supra появится в продаже в следующем году. Как известно, эту модель разрабатывают совместно с BMW и на одной тележке будет выпущена не только Supra, но и новый родстер серии Z.
Сейчас руководство японского автопроизводителя рассматривает вариант создания нового купе Celica.
О серийной разработке Celica пока речь не ведется, так как многое будет зависеть, как воспримут новую Supra.
Если проект все-таки утвердят, то Toyota Celica будет полноприводной и ее создадут совместно с другой компанией, не исключено что с BMW, о чем сообщил представитель японской марки, который работает над спорткаром Supra.
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