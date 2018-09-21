Обновленный кроссовер Chery Tiggo 7 получил приставку к названию «FLY»

Обновленная версия кроссовера еще не представлена производителем, но Chery уже опубликовала официальные изображения автомобиля с анонсом его презентации.

Согласно официальной информации, дебют обновленного Chery Tiggo 7 состоится 27 сентября.

После обновления кроссовер позиционируют как молодежный, к тому же на рынок он выйдет с приставкой к названию FLY.

Как сообщают китайские СМИ, приставка к названию произошла от трех слов: Fun (веселье), Lite (легкость) и Young (молодость). Обновленный вариант получил дизайн, выполненный в стиле концепта Model Young, который так и не получил серийного продолжения.

Предполагается, что в силовой линейке Chery Tiggo 7 FLY останется полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с.

Этот же двигатель устанавливают и под капот Chery Tiggo 7. В паре с двигателем будет работать робот или шестискоростная механика. Полноприводного варианта у автомобиля не будет.