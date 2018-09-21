Hyundai в РФ прекращает продажи кроссовера Hyundai Grand Santa Fe

Производство автомобиля, а также поставки уже завершились, а дилеры распродают складские запасы кроссовера Grand Santa Fe.

По предварительным подсчетам, семиместный кроссовер уйдет с рынка к концу следующего месяца.

Впрочем, прекращение продаж предсказуемо, ведь к выходу на рынок готовится новое поколение Hyundai Santa Fe.

Новинка точно появится на рынке, так как новую генерацию, правда в особом исполнении компания демонстрировала на автосалоне в Москве. Об этом более подробно портал «ТвоёАвто» уже сообщал.

Между тем, как сообщает «Российская Газета», руководство российского подразделения компании рассматривает возможность выхода на рынок РФ нового флагманского внедорожника Palisade.

Его официальная премьера состоится не ранее 2020 года, а в Россию эта новинка доберется через полтора года после презентации.