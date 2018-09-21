Chevrolet назвал цену на новое поколение кроссовера Orlando

Эта модель была представлена на автосалоне в Чэнду и в Китае ее будут предлагать по цене от 129 000 юаней, что в пересчете составляет 1,2 млн рублей.

Это ориентировочная цена, а более точные станут известны ближе к старту продаж, тогда же и назовут все комплектации на новинку.



Chevrolet Orlando стал кроссовером, при том что предыдущее поколение было компактвэном. В модели сохранили трехрядную компоновку, при этом она немного выросла в размерах в сравнении с предшественником.

Длина нового Orlando составляет 4 684 мм, ширина – 1 807 мм, высота – 1 628 мм. Колесная база — 2 796 мм.

Со сменной поколения Orlando изменился полностью, ведь по сути это абсолютно новая модель, в основе которой лежит платформа используемая в Opel Zafira и Buick GL6.

Уже в базовой комплектации кроссовера будет система стабилизации, запуск ДВС с кнопки, мультимедийная система и 17-дюймовые колесные диски.

Также в продаже будет доступна спортивная версия «паркетника», у которой появятся красные акценты и ряд систем, которые не доступны классической версии новинки.