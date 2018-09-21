Skoda оснастила двухтопливную Skoda Octavia более мощным двигателем

Skoda Octavia с приставкой к названию G-TEC получил обновление, в котором для автомобиля предлагают более мощный двигатель.

Работающий на бензине и природном газе вариант Octavia предлагается в кузове лифтбек и универсал.

Обе модели получили обновление и 1,5-литровый двигатель, который стал заменой 1,4-литрового агрегата. Вместе с заменой двигателя выросла и его отдача в сравнении с предшественником модели.

Теперь мощность силовой установки составляет 130 лошадиных сил, что больше на 20 л.с. В качестве трансмиссий будет предлагаться только 7-ступенчатая роботизированная КП с двойным сцеплением.

Суммарный пробег автомобиля на одной заправке составляет 1 330 километров. Для природного газа предусмотрено три баллона и только на газе машина проедет 480 километров. Бак для бензина имеет объём 11,8 литра.