Названы самые популярные сегменты авто на первичном и вторичном рынках РФ

Российские аналитики исследовали рынок новых и подержаных авто за период январь-август и назвали самые популярные сегменты.

В 2018 году за отчетный период было продано 1,02 млн ед. новых автомобилей и 3,5 млн подержанных. На рынке новых авто самым популярным сегментом слал SUV (кроссоверы и внедорожники), его доля в отчетные период составила 43,1%.

Таким образом, в России наибольший интерес в 2018 году покупатели проявляли к кроссоверам и внедорожникам.

Стоит отметить, что этот сегмент пользуется спросом не только в РФ, но также и в мире. Второе место по популярности среди новых авто у сегмента В — его доля 37,9%. У сегментов С- и D- доли очень низкие – 6,6% и 5,2% соответственно.

На вторичном рынке доля кроссоверов и внедорожников меньше, чем среди новых автомобилей – 21,4%, а это обеспечило сегменту второе место.

Наибольшим спросом пользуется В сегмент – 37,8%, причем этот показатель почти приравнивается к показателю на первичном автомобильном рынке.

Третье и четвертое место у С- и D- класса — их доли 18,8% и 9,5% соответственно.

Источник «АВТОСТАТ«