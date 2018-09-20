Skoda раскрыла дизайн спортивной версии кроссовера Kodiaq RS

Чешская марка официально рассекретила дизайн спортивной версии кроссовера Kodiaq RS, официальная премьера которого пройдет на автосалоне в Париже.

Ранее компания публиковала тизерные изображения, а сегодня показала автомобиль полностью.

Спортивный вариант модели будет отличаться от обычного кроссовера элементами экстерьера, а также колесными дисками размером 20 дюймов.

Опционально для Kodiaq RS предложат цвет кузова с оттенком «металлик». В продажу спортивная версия поступит с пяти- или семиместным салоном.

В списке оснащенности будут современные системы безопасности и помощи водителю, а еще кроссовер предложат с системой привода на все колеса и адаптивным шасси DCC.

В движение Kodiaq RS будет приводить двухлитровый дизельный агрегат с четырьмя цилиндрами и двумя турбинами.

Его мощность составит 239 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составит 500 Нм. Динамические характеристики новинки пока не раскрывают.