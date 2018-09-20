В октябре станут дешевле услуги каршеринга CheryDrive‍

До конца октября на все автомобили сервиса краткосрочной аренды CheryDrive устанавливают новый выгодный тариф — 5 руб./мин за поездку и 2,5 руб./мин в режиме ожидания.

Сейчас в сервисе CheryDrive используется 50 автомобилей Chery Tiggo второго поколения. Авто предоставляются клиентам с автоматической коробкой передач в комплектации Luxury.

Сервис доступен на базе платформе YouDrive, поэтому клиентам этого каршеринга, не нужно дополнительно проходить регистрацию.

Арендовать Chery Tiggo 2 можно в Москве в пределах МКАД.