Кроссовер Datsun redi-GO получил лимитированную версию

Лимитированная серия бюджетного кроссовера будет предлагаться с приставкой к названию Limited Edition, а создавалась она с целью получить дополнительную прибыль наряду с большим всплеском продаж обычного redi-GO.

Новая модификация автомобиля стала доступна на рынке Индии, где новинка будет отличаться наклейками, колесными дисками иного дизайна, а также черными элементами во внешности.

При этом в салоне применили кожу, прострочку и красные акценты. В движение Datsun redi-GO Limited Edition будет приводится трехцилиндровым 0,8-литровым двигателем.

Мощность мотора составляет 53 л.с., работая в паре с пятискоростной механикой. Также для клиентов предложат кроссовер с литровым 68-сильным агрегатом и трансмиссию AMT на пять ступеней.

Стоимость лимитированного redi-GO варьируется от 330 до 355 тысяч рублей.