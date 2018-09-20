ГАЗ представил новый внедорожный грузовик ГАЗ «Садко Next»

На выставку коммерческой техники российская компания привезла не только обновленную «Газель» с мотором от Volkswagen, но также и внедорожный грузовик «Садко Next».

Дорожный просвет внедорожника составляет 315 мм. У этой модели полный привод и тяговитый дизельный мотор ЯМЗ-534.

В новом российском грузовике есть понижающая передача и блокировка дифференциалов мостов. Включить полный привод и понижающую передачу можно с кнопки расположенной на панели управления.

Для версии «Садко Next» в качестве опции можно заказать шноркель, лебедку и дополнительный бак.

На выставке модель была продемонстрирована с правым рулем для экспорта в страны с левосторонним движением.

В России полноприводный грузовик будет предлагаться в классической версии с левым рулем.