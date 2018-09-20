Праворульные машины заняли более 8% российского автопарка

Российские аналитики посчитали количество транспортных средств в России, в которых рулевое колесо располагается с правой стороны.

Как пишет «Автостат», по состоянию на 1 июля 2018 года в российском автопарке числится 4,15 миллиона праворульных машин, а это 8,1% от всего автопарка страны.

Из общего показателя 3,5 миллиона транспортных средств это легковушки. Праворульных легковых коммерческих авто насчитали 530,7 тысяч единиц, а грузовых автомобилей – 121,8 тыс.

При этом меньше всего в России праворульных автобусов, которых числится всего 2,8 тыс. единиц или 0,7% автопарка.