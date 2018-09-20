Volkswagen представил концепт электрического фургона I.D. Buzz Cargo

Новинка от немецкой компании дебютировала в качестве концепта, а товарная его версия может появится минимум через два года.

Новинка является одной из ряда моделей с электрической силовой установкой, которые выйдут в ближайшие несколько лет.

Электрический фургон с названием I.D. Buzz Cargo по сути является грузовым вариантом микроавтобуса, представленного в прошлом году.

Габариты фургона составляют: 5048/1976/1963 мм, колесная база – 3 300 мм. Показатель грузоподъемности новинки заявлен 800 кг.

Установка новой электрической модели получила мощность 200 лошадиных сил, а максимальная скорость фургона составит 160 км/ч.

В топовой версии I.D. Buzz Cargo проедет 550 км, а от станции быстрой зарядки пополнить запас хода можно будет на 15 минут.