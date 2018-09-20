Результаты программы безопасности «Safety First» ВЕЛЕССТРОЙ

Программа была внедрена за полгода, и в течение 2-х лет совершенствовалась и адаптировалась в ВЕЛЕССТРОЙ

Сегодня в компании ВЕЛЕССТРОЙ работает более 15000 сотрудников, каждый из которых является профессионалом в своей области. Компания строит объекты в суровых климатических условиях.

Но какими бы сложными и масштабными проекты ни были, главными в их реализации являются люди.

В 2016 году Златко Пенич, генеральный директор ВЕЛЕССТРОЙ предложил внедрить в компании программу «Safety First – безопасность прежде всего» с целью исключения производственных травм. Программа была внедрена за полгода, и в течение 2-х лет «Safety First» совершенствовалась и адаптировалась в ВЕЛЕССТРОЙ. Сегодня результаты подтверждены фактами.

За внимательное отношение и ответственную работу проект «Музей» (ГЭС-2) был награжден вымпелом за отработанные 365 дней без травм. Награду вручили руководителю проекта «Музей» ВЕЛЕССТРОЙ Милану Миливоевичу, а сотрудники проекта получили грамоты «Лучший работник квартала» и «Лучший руководитель квартала».

О проекте ГЭС-2 «Музей»

Проект «Музей» стал визитной карточкой компании не только с точки зрения охраны труда, но и с позиции качества и скорости работ, так как производятся реставрационные работы здания, построенного более 110 лет назад. Это будет новое культурное пространство прямо в сердце Москвы. На 2 гектарах расположатся и Музей современного искусства, и выставочные площадки, художественные мастерские, места для прогулок, березовая роща, кафе и многое другое.

Награждение проекта «Музей» (ГЭС-2)

Проект разрабатывается французской компанией RPBW, и несмотря на все нестыковки, в связи с постоянными изменениями проектной документации, на данный момент забито 4 500 свай, выполнено 105 000 кубов земляных работ и 12 000 кубов монолитных работ. Сегодня активно ведутся работы по усилению существующих металлоконструкций, усиление существующих стен и продолжаются монолитные работы здания ГЭС-2.

ГЭС-2 – не единственный проект ВЕЛЕССТРОЙ, на котором программа «Safety First – безопасность прежде всего», предложенная Златко Пеничем, принесла значительные результаты.

В июле 2018 года на проекте «Кингисепп.Аммиак» был достигнут новый рекорд: отработано 15 000 000 человеко-часов без происшествий и травм. Генеральный директор ВЕЛЕССТРОЙ Златко Пенич и Первый Вице-президент Крешимир Филипович лично поздравили сотрудников с таким достижением! На проекте «Кингисепп.Аммиак» работает более 4 300 человек, среди которых регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности, такие как целевое обучение и инструктажи для сотрудников, учения по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, тренировочные эвакуации. Именно поэтому за 2,5 года не произошло ни одного происшествия, и площадка добилась значительного результата.

В 2018 году активно проводятся подготовительные работы на проекте Омский ГПЗ, и уже с первого дня стройки действуют стандарты безопасности компании.

Мы поздравляем сотрудников ВЕЛЕССТРОЙ и уверены — подобное отношение к работе и здоровью коллег станет примером для всех строителей отрасли.

С днем строителя!