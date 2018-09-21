Премиальный внедорожник от Infiniti доработали в российском тюнинг-ателье

В одном из ведущих тюнинг-ателье LARTE Design заявили о приеме заказов на комплекты для обновленного Infiniti QX80.

Специалисты работали над дизайном нового комплекта в течение всего лета 2018 года, придав внедорожнику новый облик за счет измененных бамперов, новой выхлопной системы от Remus, оригинальных сплиттера и насадок на глушитель собственного производства LARTE Design.

Сейчас все партнеры ателье из числа официальных дилеров Infiniti принимают заказы на изготовление и установку тюнинг-комплекта. По информации ателье на все работы, включая подготовку, доставку и установку комплекта уйдет не более двух недель. Также возможна установка всего комплекта на локации клиента.

LARTE Design — российское тюнинг-ателье, специализирующееся на стилистической доработке премиальных авто. В портфолио компании: Mercedes, Maserati, Porsche, Lexus, а также тюнинг Tesla, который был презентован в Монако принцем Альбертом II в 2015 году. Офисы компании находятся в Европе, США и России.

В сентябре LARTE Design стало резидентом крупнейшего технопарка Поволжья «Жигулёвская долина».