ГАЗель получила дизель Volkswagen, 6-МКПП и подушки безопасности

В Ганновере российская компания показала «ГАЗель» с новым дизельным мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач.

На выставку IAA-2018 привезли «ГАЗель» с турбомотором Volkswagen и механикой, которая уже рассчитана на высокий крутящий момент и рычаг переключения скоростей, установленный на панели приборов.

В коммерческую модель установили двухлитровый турбомотор серии ЕА189. Он оснащается впрыском common-rail, который устанавливают не только в коммерческом транспорте, но также и в пикапе Amarok.

Немецкий мотор настраивали для России под стандарт Евро-5. ДВС в отечественной модели выдает 136 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента. Для этого двигателя была и настроена новая механическая коробка передач.

Трансмиссия была разработана собственными силами марки, и пока она будет комплектоваться только с новым мотором.

Также «ГАЗель» получила новый задний мост, который может быть с односкатной или двускатной ошиновкой.

Добавили инженеры в «ГАЗель» и новые опции. Теперь она будет предлагаться с подушками безопасности для пассажира и соответственно для водителя. Также добавили АБС, дисковые тормоза и системы стабилизации.

Обновленная серия «ГАЗелей» появится в дилерских центрах РФ до конца 2018 года. Цены и комплектации будут объявлены позже.

Стоит отметить, что автопроизводитель не будет убирать 2,8-литровый турбодизель Cummins ISF, но его пока 6-ступенчатой механической трансмиссией комплектовать не будут.