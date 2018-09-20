Россияне на люксовые автомобили в 2018 году потратили 37 млрд рублей

Аналитики в России подсчитали, сколько потратили россияне на покупку люксовых автомобилей за восемь месяцев этого года.

Как выяснилось, сумма с продаж таких авто за отчетный период составила 37,12 миллиарда рублей, а в прошлом месяце результат составил 4,21 млрд рублей.

Модель Mercedes-Benz S-Класса выбирали чаще всего и она принесла компании 1,5 млрд рублей, а объёмы продаж в августе составили 191 ед.

С продаж 94 автомобилей BMW 7-Серии компания выручила 540 миллионов рублей, а с продаж 41 Porsche Panamera дилеры выручили 332,4 миллиона рублей.

BMW 6-Серии GT и Audi A5 вошли в топ-5 самых доходных с показателями 246 и 188,7 миллиона рублей.