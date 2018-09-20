Dongfeng запустил производство нового пикапа на базе Mercedes X-Class

Новинка появится на рынке под названием Ruijing 6, а создавалась она на платформе, использованной также в автомобилях Mercedes X-Class, Renault Alaskan и Nissan Navara.

Сегодня производитель запускает серийное производство новинки, а на рынок КНР она выйдет уже 24 октября.

Dongfeng Ruijing 6 получил такие габариты: 5 290/1 850/1 850 мм, расстояние между осями составит 3 150 мм. Линейка двигателей новинки получила 158-сильный бензиновый двигатель с рабочим объёмом цилиндров два литра.

Дизельная линейка представлена турбированным агрегатом объёмом два литра и мощностью 140 лошадиных сил.

В паре с моторами будет работать механика на пять степеней или шестиступенчатая автоматическая коробка. Трансмиссии передадут крутящий момент на обе оси или только на заднюю.

Предварительная стоимость новинки составит 135 тысяч юаней или 1,3 миллиона рублей.