BMW опубликовала новый тизер следующего поколения 3-Series

Предполагается, что на тизере показали именно новое поколение модели 3-Series, которое официально будет представлено уже в следующем месяце, а место проведения презентации станет мотор-шоу в Париже.

Построен новый BMW 3-Series на платформе, позволившей снизит его вес на 55 килограммов, а еще у модели будет идеальное распределение веса 50:50.

Коэффициент сопротивления теперь составляет 0,23. Кроме этого, BMW 3-Series будет оснащен самым мощным двигателем.

Этим мотором станет бензиновый агрегат с четырьмя цилиндрами, который будет модернизирован и будет работать в паре с восьмискоростным автоматом.