Продажи автомобилей Lada в Европе выросли почти на 41% в августе

Продажи новых автомобилей в странах Европы показали существенный рост в августе, когда объёмы продаж составили 1 171 760 проданных единиц, что на 29,8% больше.

За период с начала этого года автопроизводители в ЕС реализовали в общей сложности 11 181 738 машин, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался выше на 5,9%.

Больше всего в европейских странах реализовала компания Volkswagen, объёмы продаж которой составили 147 887 авто по итогам прошлого месяца.

Этот результат стал больше на 44,4%. На втором месте по продажам – Renault. Показатель компании составил 97 120 авто, что на 66,7% больше.

В тройке лидеров расположилась немецкая марка Audi, которая по итогам августа реализовала 65 635 автомобилей, что лучше на 32%.

В первой пятерке оказались Ford (59636 шт., +16,6%) и Peugeot (59507 шт., +20%).

Что касается российского бренда Lada, то продажи таких автомобилей в Европе в прошлом месяце составили 590 единиц, а это почти на 41% больше. За период с начала года европейцы выбрали 3,8 тысяч авто Lada, что на 14% больше.