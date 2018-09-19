Nissan выпустил пикап Nissan Navara для астрономов‍

Nissan в Ганновер на выставку коммерческой техники привезла особый пикап Navara, который будет полезен астрономам.

Японский автопроизводитель для выставки подготовил экспериментальный грузовик под названием Navara Dark Sky Concept.

Эту модель оснастили модернизированным прицепом с раздвижной крышей, которая скрывает телескоп Planewave.

Также в прицепе хранится другая техника необходимая для наблюдения за звездами. Предусмотрели в грузовике и дополнительный блок с аккумуляторами для питания оборудования.

Еще Navara Dark Sky Concept получил 20-дюймовые покрышки, увеличенный на 140 мм дорожный просвет, Wi-Fi и радиопередатчики.

«Сердцем» Navara Dark Sky Concept стал стандартный 2,3-литровый дизельный турбомотор с 190-сильной отдачей и 450 Нм крутящего момента.