Nissan в Ганновер на выставку коммерческой техники привезла особый пикап Navara, который будет полезен астрономам.
Nissan выпустил пикап Nissan Navara для астрономов
19.09.2018 22:36
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Японский автопроизводитель для выставки подготовил экспериментальный грузовик под названием Navara Dark Sky Concept.
Эту модель оснастили модернизированным прицепом с раздвижной крышей, которая скрывает телескоп Planewave.
Также в прицепе хранится другая техника необходимая для наблюдения за звездами. Предусмотрели в грузовике и дополнительный блок с аккумуляторами для питания оборудования.
Еще Navara Dark Sky Concept получил 20-дюймовые покрышки, увеличенный на 140 мм дорожный просвет, Wi-Fi и радиопередатчики.
«Сердцем» Navara Dark Sky Concept стал стандартный 2,3-литровый дизельный турбомотор с 190-сильной отдачей и 450 Нм крутящего момента.
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