О новой отзывной кампании на территории РФ сообщает Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что Mitsubishi отзывает в РФ более 20 тысяч автомобилей Outlander.
Mitsubishi отзывает в РФ более 20 тысяч автомобилей Outlander
19.09.2018 22:14
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Отзывными стали 20 934 автомобиля, которые были проданы российскими дилерами в период с января 2007 года по сентябрь 2009 года.
В этих автомобилях выявили вероятность отсоединения люка крыши от рамки.
Все владельцы отзывных внедорожников будут проинформированы о необходимости обратится в сервисный центр.
Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.
Названы цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander для РФ
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