О новой отзывной кампании на территории РФ сообщает Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что Mitsubishi отзывает в РФ более 20 тысяч автомобилей Outlander.

Отзывными стали 20 934 автомобиля, которые были проданы российскими дилерами в период с января 2007 года по сентябрь 2009 года.

В этих автомобилях выявили вероятность отсоединения люка крыши от рамки.

Все владельцы отзывных внедорожников будут проинформированы о необходимости обратится в сервисный центр.

Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.