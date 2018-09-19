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Mitsubishi отзывает в РФ более 20 тысяч автомобилей Outlander

Новости
19.09.2018 22:14
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О новой отзывной кампании на территории РФ сообщает Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что Mitsubishi отзывает в РФ более 20 тысяч автомобилей Outlander.

Отзывными стали 20 934 автомобиля, которые были проданы российскими дилерами в период с января 2007 года по сентябрь 2009 года.

В этих автомобилях выявили вероятность отсоединения люка крыши от рамки.

Все владельцы отзывных внедорожников будут проинформированы о необходимости обратится в сервисный центр.

Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.

Названы цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander‍ для РФ

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