Модель на российском рынке подорожала в отдельных комплектациях.
Кроссовер Chery Tiggo 3 в России подорожал на 10 тысяч рублей
19.09.2018 22:06
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Удорожание кроссовера произошло в сентябре, о чем сообщает «Автостат».
Так, китайский кроссовер Chery Tiggo 3 прибавил в цене сразу 10 тысяч рублей.
В частности, на эту сумму стал дороже кроссовер в комплектации Luxury MT, которая сейчас имеет ценник 879 900 рублей. В исполнении Luxury CVT автомобиль предлагается по цене 929 900 рублей.
Также произошло изменение цены на кроссовер 2017 года выпуска в комплектации Luxury CVT оцененной теперь в 889 900 рублей.
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