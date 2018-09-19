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Кроссовер Chery Tiggo 3 в России подорожал на 10 тысяч рублей

Новости
19.09.2018 22:06
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Модель на российском рынке подорожала в отдельных комплектациях.

Удорожание кроссовера произошло в сентябре, о чем сообщает «Автостат».

Так, китайский кроссовер Chery Tiggo 3 прибавил в цене сразу 10 тысяч рублей.

В частности, на эту сумму стал дороже кроссовер в комплектации Luxury MT, которая сейчас имеет ценник 879 900 рублей. В исполнении Luxury CVT автомобиль предлагается по цене 929 900 рублей.

Также произошло изменение цены на кроссовер 2017 года выпуска в комплектации Luxury CVT оцененной теперь в 889 900 рублей.

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