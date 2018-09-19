Названы регионы РФ с самыми высокими продажами машин с пробегом

Российские аналитики представили результаты нового исследования, которые показали в каких регионах Российской Федерации больше всего продается подержанных автомобилей.

Основной для рейтинга стали данные по продажам машин на вторичном рынке за восемь месяцев года, когда объём рынка легковушек с пробегом составил 3,5 млн штук.

Вторичный рынок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,2 процента. Ожидаемо лидерами по продажам машин с пробегом стали столица России и Московская область, а также Краснодарский край.

Если в столице и Подмосковье суммарно реализовали 11,2% от общего объема рынка подержанных авто, то в Краснодарском крае продажи составили 169,5 тысяч авто.

К тому же тут продажи выросли на 1,4%. Четвертым крупным рынком подержанных легковушек в стране стал рынок Петербурга, а на пятом месте оказалась Свердловская область.

Отдельно аналитики из «Автостат» отмечают, что больше всего продажи подержанных авто выросли в Дагестане – плюс 13,5%, а отрицательная динамика наблюдается в Москве, Подмосковье, Новосибирской и Тюменской областях.