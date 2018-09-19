Что такое тюнинг выхлопа и зачем он нужен?

Профессиональный тюнинг позволяет значительно улучшить качественные характеристики выхлопной системы автомобиля. Такую процедуру можно доверить мастерам или осуществить ее самостоятельно.

Виды тюнинга выхлопной системы

Существует несколько типов тюнинга выхлопа. Выбор того или иного вида зависит от конкретных целей, которые преследует автомобилист. Основными видами тюнинга выхлопа являются следующие:

Аудио-тюнинг. К такой процедуре чаще всего прибегают молодые автомобилисты, которые хотят, чтобы во время движения их машины издавали рычащие звуки. Аудио-тюнинг позволяет визуально продемонстрировать всю мощность, на которую способен автомобиль. Чтобы провести такой тюнинг, необходимо заменить нейтрализатор пламегасителем. В некоторых случаях также может понадобиться установка прямоточного глушителя. Аудио-тюнинг заказывают как владельцы автомобилей отечественного производства, так и обладатели иномарок. Например, чтобы сделать тюнинг выхлопа Volvo (Москва), достаточно обратиться в специализированный автосервис. Видео-тюнинг. Суть этой процедуры сводится к модернизации внешнего вида глушителя с помощью специальных насадок. Преимуществом такого вида тюнинга является отсутствие вмешательства в конструкцию выхлопной системы. К тому же, такая процедура стоит относительно недорого. Технический тюнинг. С помощью такой процедуры можно увеличить показатели мощности автомобиля до 15%. Такой вид тюнинга выхлопа пользуется меньшей популярностью, чем предыдущие. Повышение мощности автомобиля неизбежно влечет за собой увеличение расходов топлива. Вот почему производить технический тюнинг без особой надобности не рекомендуется.

Тюнинг выхлопа своими руками

Любой тип тюнинга выхлопной системы можно провести самостоятельно, не обращаясь к услугам профессионалов. Для этого необходимо приобрести такие инструменты, как болгарка, трубогиб и сварочный аппарат. Автовладелец может провести все работы по модернизации своего авто в гараже. Суть самостоятельного тюнинга сводится к тому, чтобы заменить конвейерную систему выхлопа прямоточной.

Таким образом, тюнинг выхлопа может потребоваться для увеличения мощности автомобиля или изменения его технических характеристик. Чтобы существенно снизить затраты на проведение подобной процедуры, ее можно осуществить собственноручно.

Тюнинг выхлопных систем

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