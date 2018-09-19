На российском рынке в сентября подорожали не только иномарки, но и зафиксирован рост цен на отечественные модели. В частности, российские аналитики зафиксировали рост цен на внедорожник LADA 4×4.

Как отмечает «Автостат», цены переписали в большую строну во всех версиях автомобиля, а удорожание составило от 7 до 14 тыс. рублей.

Версия трехдверного внедорожника теперь оценена в 522 900 рублей, тогда как его комплектация Luxe теперь оценена в 551 900 рублей.

Пятидверный внедорожник в исполнении Luxe также подорожал и его цена составляет уже 561 900 рублей.

Городская версия LADA 4×4 Urban получила ценник 566 900 рублей, а пятидверная модификация теперь оценивается в 605 900 рублей.