Seat представила новый флагманский кроссовер Seat Tarraco‍

Seat представила новый кроссовер, который создан на одной платформе с Kodiaq и Tiguan.

Seat с 2014 года больше не работает на российском рынке, так как руководство компании решило сосредоточиться на европейских покупателях.

И стоит отметить, что работа компании сейчас приносит концерну Volkswagen хорошую прибыль, так как продажи марки растут уже шестой год подряд.



В модельном ряду Seat уже есть два кроссовера Ateca и Arona, а теперь модельный ряд SUV дополнил еще и флагманский кроссовер Tarraco.

Его ближайшими конкурентами станут Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace, причем испанская модель много общего имеет с последним.

В целом Tarraco выполнен в фирменном стиле компании, но вот боковые части очень сильно напоминают Tiguan.



Seat Tarraco в сравнении со своими «братьями» в лице Kodiaq и Tiguan очень выгодно отличается, ведь он намного больше и богаче по комплектациям.

Старт продаж нового представителя SUV намечен на конец 2018 года. Модель будет предлагаться с 1,5-литровым 150-сильным мотором и 2,0-литровыми 150 и 190 л.с. дизельными ДВС.

Еще в линейке двигателей предложат двухлитровый 190-сильный бензиновый мотор. Трансмиссия будет доступна 6-ступенчатая механическая с передним приводом и семиступенчатая роботизированная с полным приводом.