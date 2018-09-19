Seat представила новый кроссовер, который создан на одной платформе с Kodiaq и Tiguan.
Seat представила новый флагманский кроссовер Seat Tarraco
Seat с 2014 года больше не работает на российском рынке, так как руководство компании решило сосредоточиться на европейских покупателях.
И стоит отметить, что работа компании сейчас приносит концерну Volkswagen хорошую прибыль, так как продажи марки растут уже шестой год подряд.
В модельном ряду Seat уже есть два кроссовера Ateca и Arona, а теперь модельный ряд SUV дополнил еще и флагманский кроссовер Tarraco.
Его ближайшими конкурентами станут Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace, причем испанская модель много общего имеет с последним.
В целом Tarraco выполнен в фирменном стиле компании, но вот боковые части очень сильно напоминают Tiguan.
Seat Tarraco в сравнении со своими «братьями» в лице Kodiaq и Tiguan очень выгодно отличается, ведь он намного больше и богаче по комплектациям.
Старт продаж нового представителя SUV намечен на конец 2018 года. Модель будет предлагаться с 1,5-литровым 150-сильным мотором и 2,0-литровыми 150 и 190 л.с. дизельными ДВС.
Еще в линейке двигателей предложат двухлитровый 190-сильный бензиновый мотор. Трансмиссия будет доступна 6-ступенчатая механическая с передним приводом и семиступенчатая роботизированная с полным приводом.