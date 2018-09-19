Первый кроссовер Ferrari получит название Purosangue

В компании Ferrari рассказали о своих новинках, которые будут представлены до 2022 года.

В общей сложности производитель представит 15 новинок, в числе которых окажется новый кроссовер, а также спорткары с установленными в них гибридными установками.

Все автомобили в модельном ряду будут разделены на четыре класса, где будут модели с приставкой к названию Sport, GT, Special Series и Icona.

К последней категории будут относится эксклюзивные автомобили, выпущенные ограниченным тиражом. В классе Sport окажутся 488 и 488 Spider, 812 Superfast и еще будет новый спорткар со среднемоторной компоновкой.

В категории GT окажется четырехместные автомобили, а Special Series это будут лимитированные версии автомобилей.

Что касается первого в истории марки кроссовера, то он получит название Purosangue. На рынке он появится уже через два года, а оснащен он будет гибридной силовой установкой, в составе которой окажется шестицилиндровый двигатель.

Как рассказал представитель компании, Purosangue будет иметь вид не тех кроссоверов, к которым уже все привыкли.