Aurus показал новый седан Senat в рекламном ролике‍

В рекламе седан продемонстрировали во всех деталях, но акцент был сделан на внешность премиального автомобиля, тогда как салон серийной модели пока не раскрывают.

На московском автосалоне был показан предсерийный AURUS Senat, тогда же и был во всех деталях продемонстрирован интерьер премиального седана.

В компании AURUS отмечают, что новая модель создавалась с уникальными данными и непревзойденной защитой для пассажиров, а также участников дорожного движения.

Напомним AURUS Senat будет предлагаться не только в РФ, но также в ЕС.