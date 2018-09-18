«Роснефть» в Саратовской области запустила производство бензина уровня «Евро-6», такое топливо в регионе начали выпускать впервые.
«Роснефть» в Саратове начала промышленный выпуск Евро-6
18.09.2018 22:04
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Новое топливо для транспорта соответствует новому стандарту и оно значительно лучше по экологическим показателем в сравнении с Евро-5.
Как сообщается в пресс-службе Саратовского нефтеперерабатывающего завода, в новом бензине ниже токсичность выхлопных газов.
Также новый стандарт бензина на 12,5% меньше допускает отложений на впускных клапанах и в камере сгорания смеси.
Производство «Евро-6» в Саратове стало возможно после модернизации завода, но не исключается что после запуска нового топлива регион увеличит количество экспортного бензина.
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