«Роснефть» в Саратове начала промышленный выпуск Евро-6

«Роснефть» в Саратовской области запустила производство бензина уровня «Евро-6», такое топливо в регионе начали выпускать впервые.

Новое топливо для транспорта соответствует новому стандарту и оно значительно лучше по экологическим показателем в сравнении с Евро-5.

Как сообщается в пресс-службе Саратовского нефтеперерабатывающего завода, в новом бензине ниже токсичность выхлопных газов.

Также новый стандарт бензина на 12,5% меньше допускает отложений на впускных клапанах и в камере сгорания смеси.

Производство «Евро-6» в Саратове стало возможно после модернизации завода, но не исключается что после запуска нового топлива регион увеличит количество экспортного бензина.