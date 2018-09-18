УАЗ открыл первый дилерский центр на территории Ливана

Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода сегодня 18 сентября сообщила об открытии автосалона на территории Ливана. Этот первый дилерский центр компании, который расположился в Бейруте.

Вместе с открытие автосалона, УАЗ представил и свои автомобили, которые будут продавать там.

Модельный ряд УАЗа в Ливане будет представлен внедорожником Патриот, пикапом, легким грузовиком Профи, а также в линейке будет и УАЗ Хантер.

Стоит отметить, что ранее УАЗ присутствовал на рынке Ливана и продавал свои автомобили в период с 1956 по 1992 г.

Тогда производитель продал 291 внедорожник, однако вернувшись на рынок УАЗ планирует продавать намного больше своих моделей.

Планируется, что в новом дилерском центре будут продавать до нескольких сотен внедорожников в год.