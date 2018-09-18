В прошедшем месяце на вторичном рынке РФ было продано 341 792 автомобиля импортного происхождения. По данным аналитиков «Автостат Инфо», это на 5,2% больше чем годом ранее.
Продажи подержанных иномарок в РФ установили рекорд в августе
Специалисты аналитического агентства отметили, что август установил рекорд 2018 года по количеству проданных иномарок.
Самой популярной моделью среди россиян которые, пришли на рынок подержанных авто, стал Ford Focus. В августе на этой модели остановило свой выбор 12 677 человек (+5,2%).
Второе место также удерживает уже известная всем модель — Toyota Corolla. Таких автомобилей было продано 10 180 ед. (+3,2%).
Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris, который показал самую высокую динамику продаж +22%.
В отчетный период переоформили 8 881 ед. Solaris. Четвертой и пятое место досталось KIA Rio и Toyota Camry с результатом 7 903 ед. (23,4%) и 7 281 ед. (+9,7%) соответственно.
В ТОП-10 популярных подержанных иномарок августа вошли Renault Logan, Chevrolet NIVA, Opel Astra, Daewoo Nexia и Mitsubishi Lancer.
Общие продажи автомобилей с пробегом в августе достигли 487 753 ед., а с начала года 3 464 240 ед.