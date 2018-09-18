Продажи подержанных иномарок в РФ установили рекорд в августе

В прошедшем месяце на вторичном рынке РФ было продано 341 792 автомобиля импортного происхождения. По данным аналитиков «Автостат Инфо», это на 5,2% больше чем годом ранее.

Специалисты аналитического агентства отметили, что август установил рекорд 2018 года по количеству проданных иномарок.

Самой популярной моделью среди россиян которые, пришли на рынок подержанных авто, стал Ford Focus. В августе на этой модели остановило свой выбор 12 677 человек (+5,2%).

Второе место также удерживает уже известная всем модель — Toyota Corolla. Таких автомобилей было продано 10 180 ед. (+3,2%).

Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris, который показал самую высокую динамику продаж +22%.

В отчетный период переоформили 8 881 ед. Solaris. Четвертой и пятое место досталось KIA Rio и Toyota Camry с результатом 7 903 ед. (23,4%) и 7 281 ед. (+9,7%) соответственно.

В ТОП-10 популярных подержанных иномарок августа вошли Renault Logan, Chevrolet NIVA, Opel Astra, Daewoo Nexia и Mitsubishi Lancer.

Общие продажи автомобилей с пробегом в августе достигли 487 753 ед., а с начала года 3 464 240 ед.