Обновленный седан Geely Emgrand 7‍ скоро поступит в продажу в РФ

Представленный на московском автосалоне седан Geely Emgrand 7 скоро станет доступен в дилерских центрах китайской марки. Обновленный седан получил ряд обновлений касающихся не только внешности, но также интерьера и оборудования.

Теперь Emgrand 7 будет предлагаться с усовершенствованным полуторалитровым атмосферным мотором, отдача которого увеличена с 103 до 106 л.с.

Этот ДВС будет доступен с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Еще российским клиентам предложат 1,8-литровый 129-сильный мотор, который на выбор может работать с «механикой» или вариатором.

В салоне Emgrand 7 теперь устанавливается 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, мультифункциональный руль и дополнительный 4,2-дюймовый экран, на котором отображается самая важная информация про автомобиль.

Среди опций в новом Emgrand 7 стоит отметить появление антибуксировочной системы, функции поддержания курсовой устойчивости и помощь при экстренном торможении.