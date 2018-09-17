Компания Lamborghini обновила гоночное купе Huracan GT3‍

На кубке Lamborghini Super Trofeo Europe был представлен гоночный Huracan GT3 Evo. Эта модель получила большое количество изменений в сравнении с предыдущей версией.

Дебют спортивной новинки состоится на марафоне «24 часа Дейтоны» в 2019 году.

Новинка получила новый аэродинамический обвес, над которым работали специалисты Dallara и Lamborghini.

Была изменена форма переднего сплиттера, установлен карбоновый капот и большое антикрыло.

Также улучшили подвеску автомобиля, а именно были установлены новые элементы, которые выдерживают большие длительные нагрузки.

«Сердцем» гоночной машины стал V-образный десятицилиндровый мотор, который можно встретить на серийной версии Huracan. Этот ДВС также подвергся некоторым изменениям, но его мощность пока держат в секрете.



