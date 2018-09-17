BMW Brilliance отзывают почти 140 тысяч автомобилей в Китае

Около 140 тысяч автомобилей отзовет совместное предприятие BMW Brilliance на территории КНР.

Отзывная кампания начнется с ноября этого года и затронет 139 452 автомобиля, которые сошли с конвейера в период с 2005 по 2011 год.

Среди этих моделей присутствуют как те, которые были выпущены в Китае, так и импортированные авто.

В отзывных машинах выявили проблемы с кондиционером, которые могут стать причиной возгорания при длительном использовании.