Выпуск легковых автомобилей в январе-августе в РФ вырос на 17%‍

Росстат рассказал про производство легковых автомобилей в 2018 году. По данным ведомства, в период январь-август российские автомобильные предприятия выпустили почти 1 млн машин, а это на 17,1% больше чем годом ранее.

Выпуск грузовиков в отчетный период также вырос на 4,4% до 95,7 тыс. ед. Еще незначительно увеличилось производство автобусов — плюс 0,6%. За восемь месяцев выпустили 15,7 тыс. ед.

Также в отчете Росстата указано количество выпущенных ДВС для автомобилей и кузовов.

Предприятия выпустили 229 тыс. ед (+22%) ДВС, а кузовов сварили 162 тыс. ед., что в 1,3 раза больше чем годом ранее.