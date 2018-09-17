Mitsubishi представила первый тизер пикапа L200 нового поколения

В сообщении к тизеру были следующие слова: «в ближайшее время будет представлен пикап нового поколения».

При этом пока непонятно будет ли пикап обновленный или все же представят уже шестое поколение модели, ведь ранее сообщалось, что L200 получит именно обновление.

Впрочем, как бы там ни было, грузовичок получит кардинальные изменения во внешности. Пикап выполнили в стиле Xpander и Eclipse Cross.

В экстерьере появилась двухярусная светодиодная оптика, бампер с икс-стиле, новые бамперы и другое. Технические характеристики нового Mitsubishi L200 не раскрывают.

Автомобиль могут показать уже в ноябре на автосалоне в Таиланде, но не исключено, что онлайн-дебют состоится раньше.