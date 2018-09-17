Модель Mercedes-AMG GT 43 4Matic+ стала самой доступной в семействе

Mercedes-AMG GT на старте продаж был доступен в трех версиях с моторами мощностью от 435 до 639 л.с., а сейчас выпустили новую модификацию «заряженного» лифтбека.

Немецкая компания решила порадовать своих поклонников новой версией лифтбека Mercedes-AMG GT, которая получила дефорсированый мотор и ценник менее 100 тысяч долларов.

Новый Mercedes-AMG GT 43 внешне не отличается от старшей версии GT 53, но в нем установлен мотор мощность которого занизили до 367 л.с. и 500 Нм. Для сравнения в GT 53 этот же ДВС выдает 435 л.с. и 520 Нм.

Получается, что новая «заряженная» версия повторяет по мощности Mercedes-Benz CLS 450, который как можно заметить, не имеет приставки AMG.

Новая модификация сохранила электрический стартер-генератор на коленвале, который кратковременно добавляет мощности 22 л.с. Трансмиссия в новинке AMG Speedshift TCT 9G с полным приводом 4Matic+.

Несмотря на снижение мощности мотора Mercedes-AMG GT 43 показывает хорошие динамические характеристики: разгон от 0 до 100 км/ч за 4,9 сек., максимальная скорость 270 км/ч.

У старшей версии Mercedes-AMG GT 53 максимальная скорость 285 км/ч, а разгон с места до первой «сотни» занимает 4,5 сек.