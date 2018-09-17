Mercedes-Benz анонсировала дебют спортивной версии нового A-Class

17 сентября компания Mercedes-Benz распространила в Сети несколько тизеров, которые сопровождались анонсом презентации спортивной версии нового A-Class.

Согласно официальной информации, хэтчбек Mercedes-AMG A35 будет представлен в следующем месяце на автомобильном шоу в Париже.

После премьерного показа автомобиль станет доступен для предзаказа на рынке Европы. Цены и комплектации озвучат позднее.

Mercedes-AMG A35 будет оснащен турбированным бензиновым мотором объёмом 2,0 литра.

Его мощность, работая в паре с семискоростным «автоматом», составит 300 лошадиных сил. Больше подробностей о новинке станет известно во время презентации в октябре.