Глава Peugeot представил в Сети тизер нового концепта, который скорее всего покажут на Парижском автосалоне в следующем месяце.
Глава Peugeot представил официальный тизер нового концепта
17.09.2018 19:05
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На снимке демонстрируется часть автомобиля, и по словам главы французской компании при виде концепта он почувствовал себя ребенком.
Также Жан-Филипп Импарато отметил, что на разработку автомобиля ушло два года.
Предположительно французский автопроизводитель сейчас готовит к показу купе, которое будет напоминать Peugeot 504, который стоял на конвейере с 1969 по 1983 г.
Про концепт пока ничего неизвестно. Не исключено, что его представят до открытия Парижского автосалона, а на выставке могут провести публичный показ.
Специалисты полагают, что концепт в дальнейшем станет серийным, а товарная версия займет место флагманской модели.
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