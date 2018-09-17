Глава Peugeot представил официальный тизер нового концепта‍

Глава Peugeot представил в Сети тизер нового концепта, который скорее всего покажут на Парижском автосалоне в следующем месяце.

На снимке демонстрируется часть автомобиля, и по словам главы французской компании при виде концепта он почувствовал себя ребенком.

Также Жан-Филипп Импарато отметил, что на разработку автомобиля ушло два года.

Предположительно французский автопроизводитель сейчас готовит к показу купе, которое будет напоминать Peugeot 504, который стоял на конвейере с 1969 по 1983 г.

Про концепт пока ничего неизвестно. Не исключено, что его представят до открытия Парижского автосалона, а на выставке могут провести публичный показ.

Специалисты полагают, что концепт в дальнейшем станет серийным, а товарная версия займет место флагманской модели.