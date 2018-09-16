Немецкая компания, как и обещала, провела в самолете официальную презентацию своего нового концепта BMW Vision iNEXT.
BMW представила беспилотный электромобиль BMW Vision iNEXT
16.09.2018 19:04
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Новинка является прототипом, призванным показать, какими будут дизайнерские решения в новых электрокарах компании в 2021 году.
Именно в этом году и будет представлен автомобиль, выполненный по мотивам этого концепта.
В модели реализовали достаточно смелый дизайн, а в салоне расположили два дисплея, напоминающих дорогие телевизоры с плоским экраном.
Несмотря на то, что машина оснащена автопилотом, руль в салоне все же присутствует. Еще в BMW Vision iNEXT можно отметить наличие камер вместо зеркал заднего вида, что производитель намерен реализовать в серийных автомобилях.
Еще в BMW Vision iNEXT установлена полностью электрическая силовая установка, правда о ее характеристиках производитель не сообщил.
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