BMW представила беспилотный электромобиль BMW Vision iNEXT

Немецкая компания, как и обещала, провела в самолете официальную презентацию своего нового концепта BMW Vision iNEXT.

Новинка является прототипом, призванным показать, какими будут дизайнерские решения в новых электрокарах компании в 2021 году.

Именно в этом году и будет представлен автомобиль, выполненный по мотивам этого концепта.

В модели реализовали достаточно смелый дизайн, а в салоне расположили два дисплея, напоминающих дорогие телевизоры с плоским экраном.

Несмотря на то, что машина оснащена автопилотом, руль в салоне все же присутствует. Еще в BMW Vision iNEXT можно отметить наличие камер вместо зеркал заднего вида, что производитель намерен реализовать в серийных автомобилях.

Еще в BMW Vision iNEXT установлена полностью электрическая силовая установка, правда о ее характеристиках производитель не сообщил.