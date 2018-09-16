Пресс-служба компании KIA сообщила о продажах подержанных автомобилей на территории РФ, которые реализуются в рамках программы «KIA Уверен».
Продажи подержанных автомобилей KIA в августе выросли на 41%
16.09.2018 17:52
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Отчетные данные были опубликованы по продажам за август 2018 года, когда дилеры реализовали 561 автомобиль с пробегом.
Такие объёмы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказались больше на 41%.
Положительная динамика продаж подержанных машин KIA наблюдается и по итогам восьми месяцев года.
За этот период компания реализовала 4 062 автомобиля с пробегом, что превышает прошлогодний результат на 32%.
Как отметили в компании, число дилеров, которые занимаются продажами подержанных машин в России уже выросло до 80.
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