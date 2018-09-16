Продажи подержанных автомобилей KIA в августе выросли на 41%

Пресс-служба компании KIA сообщила о продажах подержанных автомобилей на территории РФ, которые реализуются в рамках программы «KIA Уверен».

Отчетные данные были опубликованы по продажам за август 2018 года, когда дилеры реализовали 561 автомобиль с пробегом.

Такие объёмы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказались больше на 41%.

Положительная динамика продаж подержанных машин KIA наблюдается и по итогам восьми месяцев года.

За этот период компания реализовала 4 062 автомобиля с пробегом, что превышает прошлогодний результат на 32%.

Как отметили в компании, число дилеров, которые занимаются продажами подержанных машин в России уже выросло до 80.