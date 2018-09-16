Специалисты отметили, что обычно в августе отмечается падение спроса на автомобили, но изменения в законодательстве по сертификации автомобилей в Великобритании вызвало ажиотажный спрос на машины.
Продажи автомобилей на британском рынке в августе выросли на 23%
16.09.2018 17:55
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В августе в Великобритании было продано 94 094 автомобиля, что оказалось на 23,1% больше, чем годом ранее.
При этом по итогам восьми месяцев автопроизводители реализовали 1 571 986 авто. Несмотря на большой рост продаж в августе по итогу восьми месяцев британский автомобильный рынок находится в минусе.
Самой популярной маркой в стране остается Volkswagen. Его продажи увеличились на 62% и за месяц составили 11 255 машин. Второе место у Ford – 11 208 ед. (+21,4%).
Третью позицию в рейтинге занимает Audi – 7 581 ед. (+20,3%). Четвертую и пятую строчку заняли BMW и Vauxhall/Opel с результатом 5 998 ед. (+30,2%) и 5 078 ед. (-25%) соответственно.
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