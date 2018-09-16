Составлен Топ-10 самых распространенных в РФ китайских автомобилей

Российские аналитики из «Автостат» продолжают серию рейтингов, в которые входят самые распространенные автомобили по происхождению и регионам.

Данные, которые приводят в агентстве актуальны по состоянию на 1 июля этого года.

На этот раз «Автостат» составил ТОП-10 самых распространенных в РФ китайских автомобилей, которых насчитали 576,5 тыс. единиц.

Доля автомобилей китайского происхождения в автопарке России составляет 1,3%, а чаще всего в нем можно встретить автомобиль Chery Tiggo.

Парк этого кроссовера составляет 56,2 тыс. На втором месте рейтинга ТОП-10 располагается Great Wall Hover H3 с показателем 51,8 тыс. штук.

Третье и четвертое место принадлежит автомобилям китайской марки Lifan, а именно кроссоверу Х60 (51 тыс. ед.) и седану Solano (49 тыс. ед.) соответственно.

Следом за этим моделями в пятерку вошел Geely MK. Его парк составляет 44,6 тыс. ед. В десятку самых распространенных вошли: