Эксперты составили ТОП-5 лучших автомобилей для зимнего времени года‍

До первых морозов осталось немного, а следом начнется зима, которая как всегда в России снежная и холодная.

Как обычно бывает не во всех городах коммунальщики убирают снег, а для преодоления этих снежных покровов лучше обладать автомобилем с высоким клиренсом.

Среди таких «высоких» автомобилей лучшим эксперты назвали Volkswagen Tiguan с 150-сильным турбомотором трансмиссией и с «зимним» режимом.

Еще можно отметить, что дорожный просвет в Tiguan составляет 200 мм, а цена немецкого кроссовера в России составляет от 1,4 млн рублей.

При выборе нового автомобиля россиянам рекомендуют обратить внимание на самый продаваемый кроссовер — Hyundai Creta.

За 880 тысяч рублей клиент получает автомобиль с дорожным просветом 190 мм и самыми необходимыми опциями.

Также на российском рынке предлагают за 1,3 млн рублей KIA Sportage. Эта модель хорошо себя показала на российских дорогах.

Последние места в ТОП-5 лучших автомобилей для зимнего времени, эксперты отдали Ford EcoSport и Lada Vesta Cross, которые предлагаются от 868 тыс. рублей и 764 тыс. рублей соответственно.