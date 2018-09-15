В 2018 году в планах Ульяновского автомобильного завода увеличить продажи на 5% при условии, что авторынок в текущем году вырастет на 7-8%.
УАЗ в 2018 году намерен увеличить продажи в России на 5%
15.09.2018 16:17
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В прошлом месяце российский автопроизводитель перевел заводе на работу в две смены, чему поспособствовал рост продаж автомобилей марки УАЗ.
Также в прошлом месяце в Казахстане на предприятии «Азия Авто» стартовала сборка моделей УАЗ «Патриот», «Хантер» и классических моделей УАЗ.
Стоит отметить, что российская компания также открывает для себя новые экспортные рынки.
В 2018 году в Италию будет направлена первая партия пикапов УАЗ «Пикап». Также планируется в ЕС начать поставлять внедорожник УАЗ «Патриот» и грузовик УАЗ «Профи».
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