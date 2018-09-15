Составлен ТОП-10 самых популярных машин в сегменте SUV с пробегом

На вторичном рынке самым популярным внедорожником в августе стал LADA 4х4. Спрос на эту модель в прошедшем месяце сократилсся на 3,5%.

Российские аналитики из «Автостат Инфо» провели исследование вторичного рынка автомобилей и на основании этого назвали самые популярные SUV.

Лидером в сегменте в августе стала отечественная модель LADA 4х4, на которой остановило свой выбор 7 737 человек, что на 3,5% меньше чем в августе прошлого года.

Второе место по популярности занимает Chevrolet NIVA с результатом 6 168 ед., что на 5% больше чем за аналогичный период прошлого года.

В пятерку популярных кроссоверов вошли еще три японских модели — Toyota Land Cruiser, RAV4 и Nissan Qashqai.

За месяц было продано 3 963 ед. (+7,4%), 3 829 ед. (+7%) и 3 152 ед. (+12%) соответственно.

Также большим спросом пользуются:

В общей сложности за отчетный период на вторичном рынке было продано 105 579 подержанных представителей SUV, что на 8% больше чем в августе прошлого года.

С начала года по август в РФ переоформили 709 724 ед. кроссоверов и внедорожников.