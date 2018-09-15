Эксперты назвали самые востребованные малолитражки в России

В России наблюдается снижение спроса на автомобили А-сегмента как по итогам августа, так и за период с начала года.

В прошлом месяце россияне купили 657 новых автомобилей сегмента А, что на 22,6% меньше. За период с января по август объёмы продаж малолитражек составили 4 688 штук, что хуже на 4%.

Чаще всего на рынке продается автомобиль KIA Picanto. Его дилеры реализовали количестве 614 штук по итогам августа, что на 81,7% больше.

Также россияне приобрели в августе 29 smart ForTwo, 9 smart ForFour и три FIAT500. За период с начала года KIA Picanto показал рост на 69,6% до 2 914 реализованных экземпляров.

Ravon R2 разошелся тиражом в количестве 1 207 штук, smart ForTwo и smart ForFour были реализованы в количестве 241 и 112 единиц. Также в этом году было продано 11 экземпляров FIAT500.