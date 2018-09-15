На рынке серийных шестиколесных внедорожников очень мало и они на самом деле очень дорогие.
В России создали самый необычный шестиколесный внедорожник
15.09.2018 16:01
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Но житель Архангельской области решил эту ситуацию исправить и создал собственную версию такого монстра.
Машину назвали Каракат, а кузов у нее от мотоколяски СМЗ С-3Д, которую многие знают, как «инвалидка».
Остальное во внедорожнике от других автомобилей. К примеру раздаточная коробка и мосты от «Нивы», мотор и коробка передач от Opel, а гидроусилитель от «Волги».
Колеса Каракат получил от трактора, только для того чтобы снизить их вес пришлось конструктору срезать верхний слой резины.
Каракат используется в основном по болотистой местности Архангельской области. Единственный недостаток этого автомобиля это расход топлива, который порой достигает 50 литров на 100 км.
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