В России создали самый необычный шестиколесный внедорожник

На рынке серийных шестиколесных внедорожников очень мало и они на самом деле очень дорогие.

Но житель Архангельской области решил эту ситуацию исправить и создал собственную версию такого монстра.

Машину назвали Каракат, а кузов у нее от мотоколяски СМЗ С-3Д, которую многие знают, как «инвалидка».

Остальное во внедорожнике от других автомобилей. К примеру раздаточная коробка и мосты от «Нивы», мотор и коробка передач от Opel, а гидроусилитель от «Волги».

Колеса Каракат получил от трактора, только для того чтобы снизить их вес пришлось конструктору срезать верхний слой резины.

Каракат используется в основном по болотистой местности Архангельской области. Единственный недостаток этого автомобиля это расход топлива, который порой достигает 50 литров на 100 км.